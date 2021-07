tmw radio Petruzzi: "Roma, Mourinho è l'uomo che mancava. Basta Dzeko, dentro Belotti"

Per parlare di Roma a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex difensore Fabio Petruzzi.

Serve più Mourinho alla Roma o la Roma a Mourinho per rilanciarsi?

"Tutte e due le cose. Sicuramente Mourinho serve alla Roma, perché anche se ultimamente non ha fatto benissimo è l'uomo che mancava in questa società, che ha quel carisma che sa unire tutti. Non vinciamo da anni e solo il suo arrivo ha caricato tutti a mille. Però serve anche la Roma a Mourinho, perché deve anche lui tornare ad assaporare il gusto di vincere".

Con un mercato così fermo, non c'è timore per la costruzione di una squadra all'altezza?

"Io sono tranquillo, abbiamo visto questa nuova società lavorare in silenzio e portare un grande nome. Stanno lavorando in silenzio. So che Mourinho ha accettato Roma perché sa che piazza è, la sua tifoseria, vincere qui vale più di altri posti. Poi Mourinho sa che la base non è quella vista lo scorso anno da settimo-ottavo posto. C'è da lavorare per un ottimo centravanti. Basta con Dzeko infatti. E' un grandissimo giocatore però da attaccante non ha quella cattiveria che serve. Belotti non è un top player, però può essere importante per la Roma. E poi serve un buon portiere".

Spalletti a Napoli e Mourinho a Roma, quale può migliorare di più la squadra?

"Sicuramente Mourinho, che porta quell'equilibrio che è mancato alla Roma di Fonseca. Aspettiamoci di sicuro un gioco di squadra e non una Roma spettacolare. Spalletti farà molto bene a Napoli, anche se mi è piaciuto molto Gattuso".

Con 20 milioni alla Roma quale difensore porterebbe?

"Romero dell'Atalanta".