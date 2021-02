tmw radio Pistocchi: "Juventus, così col Porto farai fatica. Milan sorprendente"

Il giornalista Maurizio Pistocchi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di giornata. Ecco le sue parole:

Da Juve-Inter che indicazioni può trarre il Milan?

"Che la Juve ha oltre a due titolari in difesa forti, ha anche due non titolari altrettanto forti. E che l'Inter ha una squadra forte non tanto per le individualità quanto per il gioco. Il Milan sorprende. Non pensavo all'inizio potesse fare così. Ha trovato un grande leader in Ibrahimovic, oggi grazie a lui ci si allena molto intensamente. Il gruppo si è consolidato, ci credono, poi è stato fatto un ottimo mercato. Il segreto è Massara, che ha lavorato con Sabatini ed è una risorsa importante, che ha portato ottimi giocatori. Credo che lotterà per lo Scudetto fino alla fine. Inter e Juventus sono più forti a livello di rosa, ma il Milan è lì. La Juventus può fare molto meglio a livello di gioco. Con questa idea di calcio farà fatica anche col Porto. Ha le potenzialità per fare di più e meglio".

Pirlo ha incontrato tante difficoltà. Può incidere nel suo lavoro la mancanza di tempo? Stanno arrivando segnali incoraggianti?

"Di sicuro sta emergendo il dna della Juventus. Pirlo ha iniziato con un'idea di calcio molto interessante, anche se è stato un rischio, visto che non aveva mai allenato. Nelle ultime partite come qualità si è tornati indietro rispetto a quanto visto qualche tempo fa. Sono convinto che le Juve abbia le potenzialità per tornare a giocare bene".