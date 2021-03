tmw radio Pruzzo: "La Roma ha le carte in regola per arrivare in fondo all'Europa League"

A parlare di Roma e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex bomber Roberto Pruzzo. Ecco cosa ha detto:

Vittoria convincente della Roma contro lo Shakhtar. E' una squadra che può arrivare in fondo alla competizione europea?

"Credo che se la possa giocare, la concorrenza c'è, ci sono le inglesi, l'Ajax, poi vedremo il Milan se farà fuori lo United. Sarà una partita complicata il ritorno per i rossoneri, entrambe avevano poi tanti elementi fuori. La Roma ha comunque le carte in regola, perché interpreta le partite nella maniera migliore nonostante le assenze".

Fonseca sempre criticato, ma sta facendo molto bene:

"Ha capito la squadra, i calciatori, litiga con loro se c'è da farlo. Vedremo a fine stagione che faranno i proprietari con lui".

Come mai la Roma perde con le big in campionato?

"Non credo sia mancanza di personalità, ma è semplicemente l'asticella che si alza e non riesce a superarla. Credo che comunque la squadra abbia superato certe cose, ha messo a segno tanti punti. Ci sono elementi di esperienza e personalità, non capisco perché. A volte ci sono degli episodi".

Il Milan deve puntare allo Scudetto?

"Ci deve credere, anche se l'Inter sembra lanciata e ha un solo impegno a settimana. Sarà difficile però raggiungerla".

E la Fiorentina? Che dice del suo momento?

"Hanno una paura di questo finale di campionato ma hanno le capacità per venirne fuori, un tecnico d'esperienza come Prandelli. Non capisco perché siano lì con quei giocatori".