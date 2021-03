tmw radio Scarnecchia: "Roma, col Napoli ci sarà ancora l'adrenalina di Coppa"

vedi letture

A commentare le italiane in coppa e il prossimo turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Roberto Scarnecchia.

Fiorentina-Milan e Roma-Napoli. Inciderà l'impegno in Europa League?

"La stanchezza ci può stare per la Roma. Il Napoli è favorito e poi è in ripresa. E' vero che la Roma ha tenuto qualche titolare fuori e forse può recuperare qualche elemento. E' una partita molto sentita, poi la Roma viene da una vittoria in Europa che aumenta l'autostima dei giocatori di Fonseca. L'entusiasmo è importante per questa gara, di sicuro ci sarà ancora l'adrenalina".

Il Napoli può essere favorito per la corsa alla Champions League?

"Era prevedibile che il Milan avesse una battuta d'arresto. Non ci si aspettava un girone di andata così, è normale che sta pagando l'aver cominciato prima la stagione. Per me sarà una lotta fino all'ultima giornata. Tra 3-4 gare si capirà meglio come andrà in testa e in coda ma nulla sarà ancora deciso. 4-5 squadre si giocano i primi posti che valgono la Champions. L'Inter è la candidata per vincere lo Scudetto, ma gli altri posti non sono scontati".

Torino, che rimonta col Sassuolo. Lì in coda ci sono tante big che rischiano:

"Delle ultime sei vedo fuori il Torino e il Cagliari, hanno squadre forti e allenatori che le stanno guidando meglio. Il Parma potrebbe rischiare, Benevento e Spezia non le vedo in forma ora".

Un pensiero sul sorteggio della Roma in EL:

"Sono tutte forti ora. Se si passasse con l'Ajax toccherà il Manchester ma primo o poi le grandi devi incontrarle. Giocarsela prima fuori casa sarà importante".