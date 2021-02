tmw radio Sconcerti: "La Juve non sa come muoversi. CR7 non sta bene e va aiutato"

A commentare i fatti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Mario Sconcerti.

Come commenta il ko della Juventus?

"La Juve ha giocato molto peggio del risultato che ha ottenuto. Il Porto è una squadra modesta, ho visto una brutta Juve, che non c'è stata. Era sbagliata sotto tutti i punti di vista. Era vuota dentro. Il risultato più evidente è la scomparsa di Ronaldo. Non ricordo un Ronaldo che non incide in una partita. Girava a vuoto, ma è un periodo in cui sta dando il peggio di sé. E mi chiedo il perché".

Ronaldo davvero in ombra:

"Non ha proprio toccato palla. Era smarrito, si rendeva conto che non poteva fare niente e per lui era la cosa peggiore".

Quale la causa di questa scomparsa?

"Bisognerebbe vedere le sue analisi atletiche, parlare con lui. Non c'è un motivo tecnico. E' un ragazzo che non sta bene adesso e va aiutato. La Squadra? Non sa come muoversi".

Pirlo scelta presuntuosa da parte della società?

"Non so dire se è presunzione o speranza. A me Pirlo piace ma è una persona complessa, non credo riesca a trasmettere tutto quello che dovrebbe alla squadra. E' una persona fredda, ma l'energia in certe occasioni deve arrivare. Per me la squadra ancora non ha capito cosa fare".

Ci possono essere ripercussioni dopo questo ko?

"Dovesse non passare il turno, ma non ci voglio pensare. Per passare serve veramente poco. E' la quarta sconfitta nelle ultime dieci partite. Era cresciuta e in poche partite ha dimenticato tutto. Non è una squadra da vertice questa".