tmw radio Sconcerti: "Mancini, da oggi ha scelto di essere allenatore di Nazionali"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, il direttore Mario Sconcerti ha commentato così il rinnovo con la Nazionale italiana di Roberto Mancini fino al 2026: "Si toglie dal mercato degli allenatori di club. Lo avrei visto bene in qualunque club europeo. Certo, tra 5 anni non sarà neanche più un giovanotto, credo che abbia scelto di diventare un allenatore di Nazionali. Ha dato un'impronta importante all'Italia, la allena come se fosse un club e adatta i giocatori al gioco che vuole fare. Sceglie spontaneamente, non per conseguenza di club. Segue la propria ispirazione di allenatore e uomo di calcio".