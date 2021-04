tmw radio Soncin: "Atalanta, occhio al Bologna. Roma, dopo Dzeko prendi Scamacca"

Ospite della serata l'ex calciatore Andrea Soncin.

Gasperini e Mihajlovic, che sfida sarà?

"Stanno facendo molto bene, sarà una sfida aperta. Il Bologna è in un buon momento, l'Atalanta ha una occasione importante per andarsi a prendere il secondo posto e allungare sulla Juventus. Penso che il pronostico è tutto per i bergamaschi, per i valori che stanno esprimendo i calciatori e per l'intensità di gioco che ci mettono. Però il Bologna nell'ultimo periodo ha dato continuità e può anche sorprendere".

Zapata un grande attaccante:

"Per certi versi è simile a Lukaku, sfruttano la loro grande qualità fisica".

Le piace Skorupski?

"Sta facendo un ottimo campionato. Quando i voti sono alti è perché è determinante. Sta facendo un campionato estremamente positivo. Sarà molto impegnato dai giocatori della Dea".

Lotta Champions, come la vede?

"Penso che sia una lotta aperta. Normale che la Juventus, quando è attesa al salto definitivo, ha sempre difficoltà, però sono convinto che si giocheranno un posto fino all'ultimo".

Il prossimo anno Dzeko potrebbe non rimanere alla Roma. Quale il suo successore?

"Fondamentale sarà la guida tecnica innanzitutto. Spero sia giovane e italiano, ossia Scamacca. Come direttore o presidente investirei su di lui, visto che ha tanti anni di carriera davanti a lui".

Sarri l'uomo giusto per la Roma?

"E' un allenatore di altissimo livello, andrebbe a rifondare la squadra. Sarebbe una nuova ripartenza da zero. Uno come lui ti garantirebbe appeal anche per alcuni giocatori".

Cosa manca all'Atalanta?

"E' un percorso che è iniziato da poco, ogni anno sta costruendo e sta alzando l'asticella, sia in Italia che in Europa. Credo che si stia avvicinando all'obiettivo di giocarsi qualcosa d'importante. Per me l'anno prossimo può essere quello buono".

Superlega, che idea si è fatto?

"Non si può scherzare con la passione dei tifosi, ma credo che il calcio debba rifondarsi e credo si debbano valutare novità per rifondare un sistema che ha grosse difficoltà economiche".