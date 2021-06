tmw radio Tacchinardi: "Girone scarso? È l'Italia che fa diventare scarse le rivali"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Alessio Tacchinardi commenta a caldo la vittoria dell’Italia contro il Galles: “Non capisco chi dice che noi abbiamo affrontato il girone più scarso. Secondo me oggi abbiamo dimostrato che scarse le facciamo diventare noi, punto. Oggi è stata l'ennesima dimostrazione che c'è un gruppo c'è una squadra c'è solo la Francia migliore di noi. Penso che ad oggi è un Italia perfetta. A me piace molto la personalità che ha questa squadra. Abbiamo un gruppo che partita dopo partita dimostra che non bisogna cambiare nulla. La nazionale gioca per divertire e divertirsi. Mancini ha creato una macchina perfetta. Le partite si possono anche perdere ma se le perdi così complimenti a Mancini perché è una squadra che ha coraggio. Quando cominceranno le partite difficili Mancini dovrà cercare di dare quello che sta dando adesso. Ha trovato un mix giusto, oggi chiunque entra fa bene e viaggia su una macchina perfetta”.

Sulle rivali: “La Spagna mi ha deluso, sulle altre non so dirti perché più si va avanti più contano le partite secche punto. A me è piaciuta l'Olanda e la Germania, credo sia dura ma tra la Germania la Francia rimane la squadra Favorita. La Francia ha grandi individualità, ma l'Italia ha una grande squadra. È un campionato europeo in cui puoi fare grande fatica nel girone eliminatorio. Ma poi possono cambiare tante cose, non è detto che chi faccia male all'inizio poi non possa fare bene

Su Locatelli e Verratti: “È un bel dualismo, abbiamo visto un Locatelli strepitoso, quindi saranno problemi di Mancini. L’Italia ha un centrocampo strepitoso. Verratti in panchina non se lo possono permettere tante squadre”.