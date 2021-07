tmw radio Tacchinardi: "Juve, Allegri sta rientrando con una voglia mai vista"

A dire la sua sull'arrivo oggi a Napoli e Roma di Luciano Spalletti e Josè Mourinho è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi: "Ho saputo che Allegri sta rientrando con una voglia e una ferocia mai vista. E quindi lo stesso discorso lo faccio per loro due. Ma non basta essere stati grandi allenatori, si deve avere voglia sempre di migliorarsi. Possono dare tanto a livello di carisma e non solo. Sono davvero curioso di vedere se Mourinho avrà ancora quella carica emotiva come ai tempi dell'Inter".