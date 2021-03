tmw radio Taibi: "Milan, sarà dura a Manchester. Ibrahimovic mancherà più di tutti"

A commentare le vicende in casa Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex portiere Massimo Taibi, attualmente ds della Reggina.

Manchester una tappa per crescere?

"E' una partita importante, giocare a Manchester in Europa è importante per una società giovane e una squadra giovane. E' una partita particolare, giocare senza pubblico non sarà lo stesso. Credo che possa favorire il Milan, ma al ritorno sarà favorito il Manchester. Viene a mancare qualcosa di spettacole e che può incidere in maniera significativa".

Quanto peseranno le assenze del Milan?

"Sicuramente peseranno molto, ne mancano parecchi di importanti. Non sarà facile anche per questo. Alla fine credo però che abbia dimostrato di fare quadrato in periodi del genere. Tutto dipende dal Manchester. Se dovesse partire forte e andare in vantaggio, sarà dura per i rossoneri. Ibra mancherà molto, per i giovani avere un traino come lui sarebbe stato importante".

Bruno Fernandes dice che in Italia non c'è più il trequartista. Perché?

"Qui si mette in croce a priori il fantasista. Qui si cerca di essere equilibrati tatticamente, per non creare squilibri tattici. Io invece credo che il fantasista debba esserci sempre, qui in Italia siamo troppo rigidi".

Juventus-Porto, di chi la colpa del secondo gol degli ospiti?

"La barriera ha fatto un errore gravissimo, il portiere lì la vede all'ultimo momento. Non era semplice ma comunque qualcosa in più poteva farla il portiere".

Ci sono tanti giocatori in scadenza nel Milan:

"Sono 8-9 giocatori in una rosa molto ampia. Io credo che alcuni non ci pensino minimamente di lasciare il Milan. C'è tempo per rinnovare credo che la società è questo che sta facendo".