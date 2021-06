tmw radio Vierchowod: "Milan, accontenta Kessiè. E' un pilastro di questa squadra"

vedi letture

L'ex calciatore Pietro Vierchowod a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sulle vicende in casa Milan.

Kessiè, il Milan deve fare un passo verso il giocatore per non perderlo come Donnarumma e Calhanoglu?

"Lo scorso anno con Donnarumma è stato uno dei pilastri. Io andrei incontro alle sue richieste. Ha grandi richieste, non avrebbe problema a trovare un altra squadra".

Uno come Kessiè, che vede partire due elementi importanti, può pensare ad un ridimensionamento e andare via?

"Se ho un giocatore che prende più di me ma mi fa vincere, non ho problemi. Oggi un giocatore normale prende tanto e gli altri ovviamente vanno a battere cassa. Ma è un problema creato dalle società. Oggi si chiedono adeguamenti anche dopo 6 mesi. Io dico poi che il Milan ha fatto bene a lasciare Calhanoglu, Donnarumma è sostituibile".

Intanto il Milan ha puntato Giroud come vice-Ibrahimovic:

"Non mi sembra un giocatore che possa fare la differenza".

Che ne pensa di Varane?

"Ieri è stato inguardabile. Si è fatto fare gol da polli. Ha concesso con la difesa due contropiedi ridicoli. Deve maturare molto".

Italia, contro il Belgio chi in difesa?

"Non basta Acerbi, ci vuole anche un centrocampista che lo supporti. E poi Bonucci ovviamente. Tutto questo se non c'è Chiellini".