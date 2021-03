Tokyo 2020, no del governo giapponese agli spettatori stranieri: ufficialità entro fine mese

vedi letture

La notizia arriva dai media giapponesi e non è assolutamente buona in vista della prossima Olimpiade di Tokyo. Secondo quanto riportato da Kyodo News non ci saranno infatti spettatori stranieri ad assistere ai Giochi in programma la prossima estate. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro fine marzo ma le fonti, a quanto sembra, sono molto attendibili.

Il governo di Tokyo ritiene che l'accoglienza degli spettatori dai Paesi stranieri comporterebbe una variabile di rischio tropo elevata in considerazione delle varianti del virus, responsabili dirette del recente aumento dei contagi della malattia.

Se la decisione, dopo l'incontro tra il CIO e gli organizzatori, dovesse essere confermata, gli introiti per Tokyo 2020 sarebbero molto più bassi, visto che tanti biglietti rimarrebbero invenduti.