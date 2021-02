Toni sulla Fiorentina: "Manca un progetto. Mercato fatto solo per salvare il momento"

Luca Toni ha parlato nel corso della trasmissione "Zona Mista" su RTV38 dando un personale giudizio sulla Fiorentina e sul mercato viola: "A Firenze si compra tanto per salvare il momento e non per un progetto. Sulla carta la rosa della Fiorentina non è peggio di quella del Sassuolo, ma hanno un progetto. Bisognerebbe capire come si vuole impostare questi 2 o 3 anni, con quali giocatori, con quale allenatore. Si vuole salvare l'immediato come con Iachini di cui non si era innamorati del gioco". Poi parlando dell'amico Ribery: "E' venuto con tanto entusiasmo, ha fatto abbastanza bene, ma poteva fare meglio. E' stato frenato da qualche problemino fisico. Ci si aspetta troppo da lui e Vlahovic e gli altri finiscono per nascondersi. Ribery ci metterà sempre la faccia perché ci tiene a far bene, ma non è solo e sempre colpa sua. Non vedo altri calciatori in grado di fare qualche giocata".