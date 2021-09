Torino al lavoro in vista della Lazio: personalizzato per Pjaca. Il report del club

Allenamento mattutino per il Torino, in preparazione alla sfida di domani contro la Lazio. Dopo l’analisi tattica al video i granata hanno disputato una seduta tecnica che poi si è conclusa con esercitazioni a tema. Pjaca ha svolto un programma sulla parte tecnica e a seguire lavoro metabolico, a parte. Per quanto concerne gli altri calciatori - si legge nella nota del club - nessuna novità da registrare rispetto al report di ieri. Domani mattina in calendario la sessione di rifinitura cui seguirà l'annuncio dei calciatori convocati per il match.