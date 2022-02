Torino, Buongiorno studia da... Bremer. Col brasiliano squalificato, si sposterà al centro

Dopo il lunedì di riposo, ieri al Filadelfia sono ripresi gli allenamenti del Torino in vista della sfida di campionato di Udine, domenica alle ore 18. Uno dei primi nodi che il tecnico dovrà sciogliere - sottolinea La Gazzetta dello Sport - riguarderà il sostituto di Bremer che dovrà scontare un turno di squalifica. Per sostituirlo prende corpo l’ipotesi dello spostamento verso il centro di Alessandro Buongiorno. Ieri intanto è stata una giornata particolare per Seck, l'ultimo acquisto granata del mercato di gennaio: primo giorno al Filadelfia, battesimo in allenamento con Juric.