Torino, Lyanco non si è allenato: lavoro personalizzato per Singo

vedi letture

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato sera a Udine contro l’Udinese. Dopo l’attivazione muscolare, in campo, Davide Nicola e il suo staff hanno fatto svolgere lavori sulla parte atletica e poi diretto un programma tecnico con esercitazioni a tema, movimenti sul possesso palla e infine sfide a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Per quanto concerne il bollettino medico, Lyanco come da programma non si è allenato mentre Singo ha seguito una tabella personalizzata.