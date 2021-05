Torino senza sosta: oggi già al lavoro dopo la vittoria col Parma. Il report del club

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, dopo la fondamentale vittoria contro il Parma. Come di consueto il giorno dopo la partita - riporta il report ufficiale del club - Davide Nicola ha suddiviso l’organico in due gruppi. I giocatori reduci dalla vittoria contro il Parma hanno svolto un lavoro defaticante, mentre tutti gli altri elementi a disposizione hanno effettuato una sessione tecnico-tattica. Domani in calendario un allenamento in vista della trasferta a Verona contro l’Hellas (calcio d’inizio domenica alle ore 15).