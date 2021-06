ufficiale Bocchetti annuncia il ritiro: "Ho realizzato i miei sogni. Ora devo guardare avanti"

Dopo aver chiuso la scorsa stagione con la retrocessione in Serie C con la maglia del Pescara il difensore Salvatore Bocchetti ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. Questo il post su Instagram del classe '86:

"Ciao a tutti, oggi è arrivato quel giorno in cui qualsiasi calciatore si augurerebbe non arrivasse mai.. Volevo annunciarvi che la mia carriera da calciatore si chiude qui e cogliere l’occasione per ringraziare tutte le squadre e le persone con cui ho condiviso questi momenti - compagni di squadra, presidenti ,allenatori, dirigenti, dottori, fisioterapisti, magazzinieri, tifosi - porterò tutti gli insegnamenti e le emozioni vissute con voi per sempre nel mio cuore….è stato un viaggio straordinario che mi ha permesso di conoscere tantissime persone e di realizzare i sogni che avevo sin da bambino come quello di giocare per squadre importanti ma soprattutto per la nazionale italiana. Ora è arrivato il momento di guardare avanti e raggiungere altri obiettivi! Grazie ancora di tutto".