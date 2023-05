ufficiale Lanzafame torna in Italia e riparte dall'Eccellenza. Allenerà il Borgaro Nobis

Prima avventura in panchina in Italia per l'ex attaccante Davide Lanzafame. Il classe '87 che aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2022 iniziando la carriera da allenatore dalla quarta serie ungherese, paese dove aveva giocato e vinto con le prestigiose maglie di Honved e Ferencvaros, sulla panchina del Pestszentimré, squadra della XVIII Circoscrizione di Budapest. Ora per l'ex di Juventus, Bari, Parma e Catania - fra le altre - ci sarà l'avventura in Eccellenza alla guida del Borgaro Nobis, club piemontese. Questa la nota della società:

"Terminata la stagione della prima squadra con i saluti e i ringraziamenti a mister Cacciatore per il percorso fatto assieme è tempo di programmare il futuro.

Il primo passo è ovviamente il nuovo Mister. La società ha deciso di affidare il nuovo progetto calcistico ad un ex calciatore professionista che ha deciso di iniziare la sua carriera da allenatore in Italia, con la nostra società. L’esordio da allenatore è avvenuto nel 2022 in Ungheria.

A Davide Lanzafame rivolgiamo un caloroso benvenuto".