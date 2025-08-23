Sassuolo-Napoli 0-2, le pagelle: McTominay-KDB, ottima la prima. Lucca non incide
Risultato finale: Sassuolo-Napoli 0-2
SASSUOLO
Turati 6 - Incolpevole su entrambe le reti del Napoli, non può fare di più. Salvato dai legni, prima la traversa colpita da McTominay e poi il palo di Politano nella ripresa.
Walukiewicz 5,5 Il Napoli affonda meno lungo la sua corsia prediligendo la fascia destra, l'ex Cagliari stringe quando Doig si alza. Non si intende con Muharemovic nell'occasione della rete di McTominay.
Romagna 5,5 - Cinque anni dopo torna titolare in massima serie, Lucca non gli crea tanti grattacapi nel corso di tutta la sfida. Bene nel gioco aereo, ma in difficoltà nelle fasi di maggior spinta del Napoli.
Muharemovic 6 - Tanta curiosità per il centrale di Fabio Grosso, bene nella ripresa quando disturba Lucca a porta vuota. Prova a colpire anche dalla distanza, non perfetto però in marcatura su McTominay.
Doig 5,5 - Si fa apprezzare nelle sue proiezioni offensive, scalda i guanti di Meret da posizione complicata ma fatica nel leggere i movimenti di Politano e il Napoli si appoggia tanto al suo numero ventuno. Dal 81' Candé sv.
Koné 4,5 - Un po' compassato in mezzo al campo, prova ad alzare la pressione ma si rende protagonista di una grande ingenuità. Rude l'intervento in mezzo al campo che gli costa il secondo giallo.
Lipani 6 - Corre più di tutti in mezzo al campo, Grosso gli consegna le chiavi in regia ma in questa partita prova a mettere il bavaglio a Lobotka. Corsa e generosità in mezzo al campo. Dal 72' Fadera 6 - Prova a suonare la carica, crea i maggiori grattacapi alla difesa del Napoli.
Boloca 5,5 - Tutto lasciava pensare ad una posizione di regista, mezzala nel centrocampo neroverde ma spesso in affanno. Costretto a rincorrere i centrocampisti azzurri in più di un'occasione.
Berardi 6 - La migliore occasione passa dal suo mancino, sfiora la gioia del gol nel secondo tempo. Qualche eccesso di nervosismo che gli costa un giallo, ma prova ad accendere la luce davanti. Dal 90' Pierini sv.
Pinamonti 5 - Ci si aspetta qualcosa in più dal centravanti neroverde, non riesce mai a rendersi pericoloso contro la coppia di centrali partenopei. Non calcia in porta, qualche errore anche in fase di palleggio. Dal 90' Moro sv.
Laurienté 5 - Cercato spesso dai compagni, prova qualche azione personale ma senza riuscire mai a sfondare. Serve un buon pallone a Berardi, per il resto troppo poco. Dal 81' Ghion sv.
Fabio Grosso 6 - E' soltanto la prima, un battesimo di fuoco contro i campioni d'Italia. Prova subito a prendere alto gli azzurri, poi inevitabilmente si abbassa e subisce. Manca qualcosa in mezzo al campo, poi l'ingresso di Fadera riattiva i suoi.
NAPOLI
Meret 6 - Non viene quasi mai impegnato dagli avanti del Sassuolo, un brivido per l'incertezza sul mancino di Muharemovic. Per il resto non rischia più di tanto.
Di Lorenzo 6 - Ordinaria amministrazione per il capitano azzurro, fronteggia Laurienté e non gli lascia spazi per rendersi pericoloso. Accompagna anche le azioni offensive di Politano.
Rrahmani 6,5 - Mostra subito i muscoli a Pinamonti, bravo in anticipo per uno dei corazzieri di Antonio Conte. E' sua la prima grande occasione del match, sfiora il palo su assist di De Bruyne.
Juan Jesus 6 - Preferito a Beukema per far da spalla a Rrahmani, il Sassuolo fa davvero poco in avanti per creargli qualche problematica. Ordinaria amministrazione.
Olivera 6,5 - Fronteggia Berardi, non gli concede mai il mancino. Un bel duello vinto però dal terzino del Napoli, non spinge tantissimo ma è sempre attento in fase difensiva. Dal 90' Spinazzola sv.
Lobotka 6,5 - Il solito catalizzatore di palloni in mezzo al campo, non si prende la scena ma prende sempre la scelta giusta. Consueta prestazione preziosa davanti alla difesa. Dal 82' Gilmour sv.
Politano 7 - E' in grande giornata, lo si nota subito dalle prime battute. Riceve, punta e scodella in mezzo dei traversoni pericolosi. Funziona l'intesa con McTominay, apre la Serie A con l'assist vincente per lo scozzese. Nella ripresa colpisce anche un palo. Dal 76' Neres sv.
Zambo Anguissa 6,5 - Altra certezza per Antonio Conte, sempre presente in mezzo al campo e fastidioso per la difesa del Sassuolo con i suoi inserimenti senza palla.
De Bruyne 7 - Prova a presentarsi alla Serie A con un destro al volo dopo nemmeno un minuto, aspetta un tempo per lasciare la sua firma con una punizione che beffa Turati. Non c'era modo migliore per cominciare questa nuova avventura.
McTominay 7,5 - Ricomincia da dove aveva lasciato, il gol. Dalla sfida con il Cagliari a quella di oggi con il Sassuolo, è suo il primo gol di questa stagione. Dopo le dodici reti della scorsa annata ci ha preso gusto, sfiora la doppietta colpendo la traversa. Gioca ovunque durante il corso della sfida. Dal 90' Vergara sv.
Lucca 5,5 - Se nel Napoli tiene banco il post Lukaku, aveva una grande occasione ma non riesce a sfruttarla nel migliore dei modi. Tocca pochissimi palloni, prova a spendersi generosamente ma non punge davanti. Non sfrutta una grande occasione sul palo di Politano. Dal 82' Lang sv.
Antonio Conte 7 - Non poteva cominciare meglio la stagione dei campioni d'Italia, due gol fatti e zero subiti su un campo che sarà complicato per tutte. Riparte e ritrova le sue certezze, da Politano a McTominay e i titolarissimi. Trova anche la firma di De Bruyne, manca il centravanti? Lucca non convince alla prima.