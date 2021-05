Ulivieri: "Inzaghi-Inter scelta logica, ma mi ha stupito la scelta di Conte"

Intervistato da Firenzeviola.it, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri ha parlato così del valzer delle panchine in Serie A: "La scelta di Inzaghi era la più logica per l'Inter, per dare continuità al gioco, ma mi ha stupito più Conte. Io ho avuto grandi presidenti come Mantovani e una volta che non ero convinto del mercato mi disse "io sono mai intervenuto nelle formazioni? No. E allora lei può dirmi solo il ruolo, altrimenti viene con me prende chi vuole ma ci mette i soldi".

Tornano i due toscani Spalletti e Allegri: "Del primo siamo tutti contenti perché lui aveva scelto di stare fermo ma nei momenti di pausa lui è uno che studia sempre, aumenta le sue conoscenze e credo che dunque ne porterà anche al Napoli. Contento anche di Max, perché almeno si potrà fare il tifo per il campanile. Sarri eventualmente con Lotito? Nonostante quello che si dice di Lotito è uno che protegge i suoi allenatori".