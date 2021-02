20 anni di partite in Nazionale, il Portogallo celebra Ronaldo: "Il resto è storia"

Venti anni fa Cristiano Ronaldo ha giocato la prima presenza con la maglia della Nazionale portoghese (U15). E la Federazione calcistica in Portogallo, dopo più di 200 presenze con dalle selezioni Under fino alla prima squadra, non si è fatta sfuggire l'anniversario, festeggiato così su Twitter: "Il 24 febbraio 2001, un ragazzino di Madeira ha giocato la sua prima partita col Portogallo. Il resto è storia".

No dia 24 de Fevereiro de 2001, um miúdo franzino da Madeira estreava-se pela Seleção Nacional. O resto é história. #VamosTodos #VamosComTudo

On this day in 2001, a skinny kid from Madeira played his first match for Portugal. And the rest is History. #TeamPortugal pic.twitter.com/6scfj38TA1

