Ufficiale Dopo Nmecha e Bijol, il Leeds batte il terzo colpo: dal Wolsburg arriva Bornauw, le cifre

Il Leeds United continua a muoversi sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione di Premier League. Il club, neopromosso, ha ufficializzato l'arrivo dal Wolfsburg del difensore Sebastiaan Bornauw. Il centrale belga ha firmato un contratto quadriennale e l'operazione - aggiunge Sky UK - si è conclusa per una cifra vicina ai 5,1 milioni di sterline, circa 6 milioni di euro.

Bornauw, 26 anni, rappresenta il terzo acquisto del Leeds in questa sessione estiva, andando ad aggiungersi a Lukas Nmecha e Jaka Bijol. Un innesto importante per la retroguardia dei Whites, considerando la sua esperienza maturata in Bundesliga e in campo internazionale. Nella scorsa stagione, con la maglia del Wolfsburg, il difensore ha collezionato 15 presenze in campionato, mettendo a segno anche due reti.

La sua carriera lo ha visto crescere nell'Anderlecht prima di approdare in Germania nel 2019, vestendo prima la maglia del Colonia e poi quella del Wolfsburg, con cui ha avuto anche l'opportunità di giocare in Champions League. Bornauw vanta anche quattro presenze con la nazionale maggiore del Belgio, un chiaro segnale delle sue qualità e del suo potenziale.