25 gol in 36 partite e sempre più leader: Benzema-Real Madrid, c'è l'accordo per il rinnovo

Entro la fine della stagione il centravanti francese Karim Benzema rinnoverà il suo contratto col Real Madrid. Come riporta il quotidiano spagnolo 'Marca', accordo raggiunto tra il centravanti francese e Florentino Perez per un nuovo contratto fino a giugno 2023, un anno in più rispetto all'attuale accordo.

Venticinque gol fin qui realizzati in 36 partite, Karin Benzema è sempre più il leader di questo Real Madrid e la sua volontà di restare nel club campione di Spagna ha agevolato una trattativa ormai alle battute conclusive. Trentaquattro anni da compiere a dicembre, Benzema resterà quindi coi blancos fino ai suoi 36 anni.