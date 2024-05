Ufficiale 41 reti in 27 presenze nelle serie minori, il Werder Brema blinda il promettente Imasuen

L'SV Werder Bremen ha raggiunto un accordo per prolungare il contratto del giovane attaccante Joel Imasuen. Il rinnovo del contratto del 19enne è stato annunciato mercoledì dal dirigente Clemens Fritz. L'attaccante statunitense in questa stagione ha esordito in Bundesliga a fine marzo, ma si è messo in luce in Brema-Liga, quinto livello del calcio tedesco, dove ha segnato ben 41reti in 27 presenze.

"Sono convinto che la mossa giusta per il mio sviluppo sia continuare con il Werder. - ha spiegato il classe 2004 al sito del club - Nell'ultimo anno ho potuto fare un altro passo nel mondo del calcio senior e ho avuto l'opportunità di fare esperienze importanti con la prima squadra, soprattutto in allenamento. Ora voglio sfruttare al massimo questa opportunità e mostrarmi nella migliore luce possibile”.

"Joel è un giocatore molto interessante, desideroso di imparare e in questa stagione ha giocato molto bene nella Bremen-Liga. Ha dimostrato il suo potenziale anche negli allenamenti della prima squadra e ha dimostrato che ha ancora spazio per crescere ulteriormente. Il piano è per lui iniziare ad allenarsi regolarmente con i professionisti. Per lui è importante anche guadagnare più tempo con l'Under 23", ha invece spiegato Fritz facendo il punto sullo sviluppo del calciatore.