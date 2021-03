8 giorni che valgono una stagione. Real Madrid, il Clasico in mezzo alla doppia sfida col Liverpool

Real Madrid-Liverpool il 6 aprile (probabilmente in campo neutro in un altro paese a causa delle restrizioni Covid). Liverpool-Real Madrid il 14 aprile. Nel mezzo, il 10 aprile, i Blancos di Zidane si giocheranno il Clasico contro il Barcellona di Liga. Una partita, quella contro i blaugrana, che probabilmente dirà molto sul futuro in campionato del Real (e del Barcellona, ovvio). Insomma, 8 giorni caldissimi per le Merengues che proprio in quel lasso di tempo capiranno meglio quale sarà il destino stagionale tanto in Champions quanto in Liga.