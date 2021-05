A Lewandowski non bastano 41 gol. Il miglior giocatore della Bundesliga è Erling Haaland

Il Bayern Monaco ha vinto il titolo di campione di Germania ancora una volta, Robert Lewandowski ha battuto il record di reti segnate in una singola stagione: 41, una in più di quelle realizzate da Gerd Muller. Tuto questo, però, non è bastato all'attaccante polacco per essere nominato "Player of the Year" della Bundesliga: a sorpresa, il premio è andato ad Erling Haaland, bomber prodigio del Borussia Dortmund.