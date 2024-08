Ufficiale Accostato alla Roma, Mawissa resta in Ligue 1: lascia il Tolosa per il Monaco

Nuova avventura per Christian Mawissa, centrocampista classe 2005 che lascia a titolo definitivo il Tolosa, ma non la Ligue 1. Il francese infatti ha firmato per il Monaco, come comunica il club transalpino: "AS Monaco è lieta di annunciare l'arrivo di Christian Mawissa. Il 19enne difensore francese si è legato al Monaco per 5 stagioni con un contratto fino al 30 giugno 2029".

Nelle scorse settimane il suo nome era stato fatto anche in chiave-Roma, con i giallorossi che hanno anche affrontato il Tolosa in amichevole due settimane fa e si diceva che la dirigenza lo osservasse con un occhio di riguardo nella sfida. A 19 anni, Mawissa ha accumulato già 19 presenze e 2 reti nella massima serie francese.