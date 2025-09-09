Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Addio al West Ham e al calcio inglese, il portiere Foderingham riparte da Cipro

Addio al West Ham e al calcio inglese, il portiere Foderingham riparte da Cipro
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
ieri alle 23:56
di Dimitri Conti

Addio al West Ham e al calcio inglese per l'esperto portiere Wes Foderingham (34 anni), che riparte da Cipro e dall'Aris Limassol.

Si legge nella nota ufficiale diffusa dal West Ham in queste ore: "Il West Ham United può confermare che Wes Foderingham è passato a titolo definitivo all'Aris Limassol, squadra della Prima Divisione cipriota. L'ex nazionale giovanile inglese se ne va dopo aver ricoperto un ruolo importante nella squadra degli Hammers sin dal suo arrivo nel giugno 2024, prendendo parte a diverse partite e supportando i suoi colleghi portieri dietro le quinte. A maggio Foderingham è stato anche nominato PFA Community Champion del Club per la stagione 2024/25, a riconoscimento del suo impegno nelle attività fuori dal campo. Ora continuerà la sua carriera in un nuovo paese con l'Aris, che si è classificato secondo in campionato la scorsa stagione ed è attualmente in testa alla classifica dopo due vittorie su due nel 2025/26. Tutti al Club desiderano ringraziare Wes per il suo contributo e gli augurano ogni successo per il futuro".

Anche l'Aris Limassol ha comunicato l'acquisto di Foderingham: "L'Aris Limassol annuncia l'ingaggio del portiere inglese Wes Foderingham con un contratto di due anni. Il 34enne Wesley Andrew Foderingham (nato il 14 gennaio 1991) arriva dal West Ham United senza dover pagare alcuna commissione".

