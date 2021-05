Aguero va al Barcellona, la conferma di Guardiola: "Firmerà col club del mio cuore"

vedi letture

Ai microfoni della BBC, Pep Guardiola ha confermato che il futuro di Sergio Aguero sarà al Barcellona. In scadenza di contratto col Manchester City, l'attaccante argentino tornerà in Spagna per vestire la maglia del club catalano. "Forse svelerò un segreto - ha detto Guardiola -. Ma è vicino a chiudere l'accordo col mio club del cuore, il Barcellona. Giocherà al fianco del migliore calciatore di tutti i tempi, Messi. Sono abbastanza sicuro che si divertirà e con lui in campo il Barcellona sarà più forte".