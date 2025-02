Ufficiale Al-Ain, Jardim via dopo 3 mesi. Il nuovo tecnico è Ivic: nello staff anche un italiano

vedi letture

Leonardo Jardim non è più l'allenatore dell'Al Ain. Il tecnico portoghese, ex di Sporting, Monaco, Olympiacos ed Al-Hilal, era stato chiamato a novembre per sostituire Hernan Crespo sulla panchina del club campione d'Asia in carica ma la sua avventura negli Emirati Arabi Uniti è durata appena 3 mesi: ha deciso di accettare l'offerta del Cruzeiro.

Il suo posto è stato preso da Vladimir Ivić, 47enne serbo ex tecnico del Krasnodar, del Watford, del PAOK e del Maccabi tel Aviv. Nel suo staff ci sarà anche un italiano, il vice Matteo Lombardo, che dal 2022 ricopriva già il ruolo di direttore tecnico.