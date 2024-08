Ufficiale All'Ajax non c'è spazio, Naci Unuvar va all'Espanyol: siglato il prestito annuale

Una trafila all'Ajax fin dai primi passi per poi provare a esprimersi altrove tra Turchia e Twente, in Olanda. Adesso però per Naci Ünüvar è arrivata una nuova occasione direttamente dalla Spagna: ha firmato per un prestito annuale (fino al termine della stagione 2024/25) come nuovo giocatore dell'RCD Espanyol. L'ala sinistra di 21 anni verrà subito aggregata alla prima squadra.

Il comunicato ufficiale. L'RCD Espanyol e l'Ajax Amsterdam hanno raggiunto un accordo per il prestito dell'attaccante Naci Ünüvar (Zaandam, Paesi Bassi, 13-06-2003), che giocherà questa stagione con la squadra bianco-blu.

Ünüvar, che è stato internazionale con la nazionale turca U-21, ha giocato la scorsa stagione per il Twentee e ha anche esperienza nel campionato turco dopo aver giocato per il Trabzonspor. Formatosi nelle categorie inferiori dell'Ajax, ha esordito il 22 gennaio 2020 in una partita di Low Countries Cup contro l'SV Spakenburg. Giocherà altre due partite prima di unirsi ai due trasferimenti sopra citati.

Il giocatore sarà presentato nei prossimi giorni come nuovo giocatore biancoceleste", la chiosa dell'annuncio del club spagnolo.

Le prime parole del neo acquisto. "Ciao a tutti tifosi, sono Naci Ünüvar. Sono davvero felice di essere qui all'Espanyol. Ci vediamo presto allo stadio, ho davvero molta voglia di cominciare".