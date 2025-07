Ufficiale Il Lens piazza il colpo in difesa: dal Metz arriva Matthieu Udol, firma fino al 2028

Matthieu Udol è un nuovo giocatore del Lens. Il difensore lascia il Metz e firma un contratto fino al 30 giugno 2028, portando con sé un’enorme esperienza. A 29 anni, Udol è il simbolo della determinazione, capace di superare ostacoli fisici e di leadership, qualità che lo hanno reso un perno per il Metz negli ultimi anni.

Questo il comunicato: "Il 29 maggio 2025, durante il ritorno della finale per la promozione in Ligue 1, Udol ha scritto un capitolo fondamentale nella sua carriera, segnando un gol decisivo che ha permesso al Metz di ottenere la promozione. Questo gol è solo l’ultimo esempio della sua abilità e determinazione, caratteristiche che hanno contraddistinto il suo percorso, segnato però anche da gravi infortuni, come le ripetute rotture dei legamenti crociati che lo hanno costretto a lunghe assenze dai campi.

Nonostante le difficoltà, Udol ha continuato a crescere, diventando un punto di riferimento nel reparto difensivo. La sua capacità di adattarsi a più ruoli, sia come terzino che come difensore centrale, è stata fondamentale per il successo del Metz in Ligue 2". Jean-Louis Leca, direttore sportivo del Lens, ha espresso grande fiducia nelle qualità di Udol, sottolineando la sua capacità di adattarsi al progetto di squadra.