Ufficiale Il Lugano si regala un attaccante esperto: dal Wolfsburg ecco Kevin Behrens

Il Lugano ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante tedesco Kevin Behrens, classe 1991, proveniente dal Wolfsburg. Behrens, punta centrale, ha sottoscritto un contratto biennale (valido fino al 30 giugno 2027) e arriva in Ticino con la voglia di contribuire concretamente agli obiettivi della sua nuova squadra, forte di una solida esperienza maturata ai più alti livelli in Germania che gli è valsa anche una prestigiosa convocazione con la Nazionale tedesca.

Affermatosi a suon di reti nella Regionalliga e nella Seconda Bundesliga tedesca, il 1º luglio 2021 Behrens ha fatto il salto in Bundesliga in forza all’Union Berlino, squadra allora allenata dal tecnico elvetico Urs Fischer, per qualche stagione rivelazione del massimo campionato tedesco. Nel campionato 2023/24 ha fatto il suo debutto in Champions League contro il Real Madrid (0-1). Il 17 ottobre 2023 ha esordito nella Nazionale tedesca, in amichevole contro il Messico (2-2).

Kevin Behrens ha chiuso la sua parentesi in Bundesliga forte di 106 presenze condite da 16 reti e 7 assist. In Seconda Bundesliga vanta per contro 94 partite, impreziosite da 31 gol e 12 assist. Numeri che ora mette a servizio del Lugano, lieto di porgere il benvenuto a un giocatore che, in virtù del suo percorso professionale ad alti livelli, rappresenta un innesto importante nella rosa a disposizione di Mattia Croci-Torti, sia sul piano della personalità, sia su quello meramente tecnico.