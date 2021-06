Allarme Covid in Copa America: quattro positivi anche nella Bolivia di Farias

Cresce l'allarme Coronavirus in Copa America. Dopo i tredici casi nel Venezuela, anche la Bolivia si ritrova a fare i conti con quattro giocatori contagiati all'interno del proprio gruppo squadra. Non si conoscono al momento i nomi dei positivi. La Verde esordirà lunedì nella competizione: nel caso in cui non venissero registrati nuovi casi, il c.t. César Farias potrebbe anche decidere di affrontare il torneo con i ventiquattro giocatori rimastigli a disposizione.