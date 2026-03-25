Ufficiale Allenerà la squadra contro cui ha perso l'ultima partita. Moreno è l'erede di Jorge all'Al Rayyan

In Europa sarebbe inconcepibile cambiare allenatore a questo punto della stagione, soprattutto nella fase decisiva dei campionati. Eppure in Qatar le regole sembrano essere altre: Vicente Moreno lascia Al Wakrah e firma fino al 2028 con Al Rayyan, sorprendente mossa a poche giornate dal termine della Qatar Stars League.

Dopo l’esperienza in Spagna con l'Osasuna, sfiorando la qualificazione alla fase preliminare di Conference League, Moreno aveva già sperimentato il calcio mediorientale con l'Al Shabab. Il suo bilancio con l'Al Wakrah era equilibrato: sei vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte, con quattro partite consecutive senza successi. L’ultimo match perso proprio contro Al Rayyan, che ora lo ha ingaggiato. Moreno prende il posto di Artur Jorge, recentemente passato al Cruzeiro, e ritrova volti noti come David García e Aleksandar Mitrović. "Sono felice di essere qui, vogliamo vincere titoli. Al Rayyan è il miglior club del Qatar e ha i tifosi migliori del paese. Siamo in un momento importante della stagione", ha dichiarato il tecnico spagnolo.

Con solo tre giornate alla fine della Qatar Stars League, Al Rayyan è quarto in classifica, a sette punti dal leader Al Sadd. L’obiettivo principale resta conquistare un posto nelle competizioni internazionali, superando squadre come Al Shamal e Al Gharafa. Una sfida breve ma cruciale, e Moreno è chiamato a fare la differenza in poche settimane.