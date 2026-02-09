TMW L'ex tecnico di Estupinan: "Mi stupisce che fatichi al Milan, fisicamente è un portento"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'allenatore Vicente Moreno, che oggi guida l'Al-Wakrah (in Qatar), ha parlato del difensore del Milan Pervis Estupinan, con il quale ha lavorato ai tempi del Maiorca.

Un altro giocatore della nostra Serie A che lei ha allenato è Estupinan. La sorprende vedere che sta faticando in rossonero?

"Mi sorprende, sì, che in qualche modo non riesce ad esprimersi al meglio. L'ho conosciuto molto bene al Maiorca. Le sue qualità fisiche sono il suo punto di forza, è un portento da questo aspetto. Molto superiore ai suoi rivali, fa sforzi costanti su e giù per la fascia. Rimango convinto che se potrà avere continuità potrà esprimersi. Al Milan c'è un alto livello e concorrenza, ma uno come Pervis lo vorrei sempre nella mia squadra. Ha facilità nell'arrivare sul fondo, garantendo gran quantità di corsa. Con il tempo migliorerà. Già lo vedo migliorato rispetto a quando l'ho avuto io, come dal punto di vista difensivo. Per me è un top nel suo ruolo".

In Italia sta avendo grande successo Cesc Fabregas con il Como. Eppure la sua filosofia crea sempre dibattito dalle nostre parti, visto che qualcuno preferisce un calcio più pragmatico. Che ne pensa?

"Fabregas ha grandi meriti, ha fatto strada avanzando dalle categorie minori e ogni anno migliora la squadra, instaurando un modello di gioco chiaro e raggiungendo gli obiettivi. Sui problemi con l'Italia penso che in passato ci fosse di più questa cosa, quando il calcio italiano era più difensivo e tattico. Oggi penso che fra Inghilterra, Spagna e Italia il calcio si somigli molto. Magari da una parte con più possesso palla e dall'altra con più attenzione alla difesa, ma più o meno penso che in questi tre Paesi si veda un calcio più simile che in passato. Il calcio italiano ha sempre attratto la mia attenzione, come allenatore è uno degli obiettivi che ho, nel lavorare lì. Il lavoro che sta portando avanti Fabregas comunque è eccellente".