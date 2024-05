Ufficiale L'Osasuna ha un nuovo allenatore. Tocca a Vicente Moreno sostituire Jagoba Arrasate

L'identità del nuovo allenatore dell'Osasuna è ormai nota. Come appena confermato dal club basco, sarà il valenciano Vicente Moreno a raccogliere la sfida di succedere in panchina a Jagoba Arrasate, un allenatore che ha lasciato una profonda impronta a El Sadar. Moreno ha firmato per una stagione

Di seguito l'annuncio ufficiale dell'Osasuna:



La classifica finale della Liga 2023-2024

Real Madrid 95 (campione di Spagna)

Barcellona 85 (in Champions League)

Girona 81 (in Champions League)

Atletico Madrid 76 (in Champions League)

Athletic Bilbao 68 (in Europa League)

Real Sociedad 60 (in Europa League)

Betis Siviglia 57 (ai preliminari di Conference League)

Villarreal 53

Valencia 49

Alaves 46

Osasuna 45

Getafe 43

Siviglia 41

Celta Vigo 41

Maiorca 40

Las Palmas 40

Rayo Vallecano 38

Cadice 33 (retrocesso in LaLiga2)

Granada 21 (retrocesso in LaLiga2)

Almeria 21 (retrocesso in LaLiga2)