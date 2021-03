Ancelotti: "Sacchi ha cambiato la filosofia del calcio italiano, difficile inventare qualcosa oggi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato col Burnley, mister Carlo Ancelotti ha speso belle parole per il suo ex allenatore Arrigo Sacchi: "Il calcio si è evoluto e si sta evolvendo. Io ho avuto la fortuna di essere allenato da Sacchi, che fece qualcosa di speciale in Italia, dove predominava un gioco difensivo. Sacchi secondo me ha cambiato la filosofia del calcio italiano con più pressing, intensità, metodologie nuove di allenamento. Il calcio oggi sta ancora cambiando. Ora, ad esempio, si usa di più il portiere, cosa che prima era impensabile. Ma inventare qualcosa è molto difficile", le dichiarazioni del tecnico dell'Everton.

