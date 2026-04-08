Anche il West Ham furioso con la RD Congo: si rivolge alla FIFA per assenza Wan-Bissaka

Il successo storico della Repubblica Democratica del Congo, qualificata ai Mondiali dopo 52 anni grazie alla vittoria contro la Giamaica, continua a generare grosse polemiche. I festeggiamenti, avvenuti a Kinshasa alla presenza del presidente Félix Tshisekedi, hanno infatti avuto un impatto diretto sui club europei.

Secondo quanto riportato da The Athletic, il West Ham United ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA per l’assenza di Aaron Wan-Bissaka in occasione del quarto di finale di FA Cup contro il Leeds, poi perso ai rigori. Il club londinese sostiene che la federazione congolese non abbia autorizzato il rientro del giocatore, trattenendolo per i festeggiamenti dopo la storica qualificazione al Mondiale 2026.

La situazione si è complicata ulteriormente perché, secondo il club, Wan-Bissaka sarebbe dovuto rientrare già il venerdì sera, con un volo organizzato appositamente dal West Ham, ma non si è presentato all’imbarco. Il difensore, rientrato poi ad allenarsi, dovrebbe essere regolarmente disponibile per il prossimo impegno di campionato. Il caso non riguarda solo lui. Anche altri giocatori congolesi in Europa, come Arthur Masuaku, Cedric Bakambu e Chancel Mbemba, sono stati coinvolti nelle stesse dinamiche. Il presidente del Lilla, Olivier Létang, ha denunciato la situazione alla FIFA, sottolineando come i regolamenti prevedano il ritorno dei giocatori ai club entro 48 ore dalla fine degli impegni internazionali.

Anche il caso legato a Cédric Bakambu, protagonista di tensioni con il Real Betis, evidenzia come la gestione dei giocatori dopo le convocazioni internazionali stia diventando un tema sempre più delicato. Le conseguenze potrebbero essere pesanti: la FIFA potrebbe intervenire con sanzioni, multe o risarcimenti ai club coinvolti. Una situazione che rischia di incrinare ulteriormente i rapporti tra le società europee e la federazione congolese, in un momento storico però di grande entusiasmo per il calcio del Paese.