TMW Juventus, richiesta informazioni per Marco Palestra. L'Atalanta aspetta: spera nell'asta

La Juventus ha intenzione di inserirsi per Marco Palestra. Il difensore dell'Atalanta è il primo obiettivo per l'Inter per il dopo Denzel Dumfries - che andrà al Real Madrid per 20 milioni di euro, con i madrileni che verseranno la clausola risolutoria ai nerazzurri - ma i bianconeri hanno incominciato a chiedere informazioni, senza però ancora formulare un'offerta.

È confermata la prima offerta dell'Inter per 40 milioni più cinque di bonus, ma per l'Atalanta non è una cifra da ok il prezzo è giusto. È possibile che venga inserito nell'operazione anche Matteo Cocchi, considerato un predestinato e che sarebbe un buon modo per abbassare il corrispettivo che, verosimilmente, sarà di circa 50 milioni. Non è dato sapere se la Juventus ha davvero intenzione di arrivare a una proposta di questo livello, ma c'è una novità: il Manchester City, dietro egida di Enzo Maresca, potrebbe essere il terremoto che fa saltare i piani dei meneghini.

Gli altri bianconeri in corsa sono quelli del Newcastle, con un emissario che ha seguito Palestra per diverse partite nel corso di questa annata. Il quadro attuale è questo: l'Inter ci proverà a breve per anticipare tutti, l'Atalanta aspetta una possibile asta, la Juventus qualche passo l'ha mosso. Ma non è da escludere la Premier League.