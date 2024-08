Ufficiale Wan-Bissaka passa dal Manchester United al West Ham: contratto fino al 2031

Aaron Wan-Bissaka lascia il Manchester United dopo cinque anni ed è adesso un nuovo calciatore del West Ham, legandosi al club fino al 2031. L'acquisto del terzino destro inglese è stato annunciato dagli Hammers stessi tramite un comunicato ufficiale: "Il West Ham United è lieto di annunciare la firma di Aaron Wan-Bissaka. Il terzino destro, 26 anni, si unisce agli Hammers dal Manchester United con un contratto di sette anni per una cifra non rivelata.

Il londinese si trasferisce al London Stadium dopo aver collezionato 190 presenze con i Red Devils in cinque stagioni, durante le quali è diventato uno dei migliori difensori uno contro uno della Premier League, ha vinto la FA Cup, la EFL Cup e ha iniziato una UEFA Europa Finale di campionato. Il ragazzo cresciuto al Crystal Palace gioca regolarmente in Premier League dall'età di 19 anni, ha giocato 35 volte nelle competizioni europee ed è stato convocato dall'Inghilterra per l'Under 21. Ora continuerà la sua carriera nella sua città natale".