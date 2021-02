Ancora razzismo in Premier: Jankewitz insultato sui social dopo il rosso contro lo United

La polizia dell'Hampshire sta indagando sugli abusi razzisti subiti da Alex Jankewitz sui social network dopo la sconfitta per 9-0 subita martedì contro il Manchester United. Il 19enne centrocampista del Southampton è stato protagonista in negativo della sfida: ha rimediato un'espulsione al secondo minuto di gioco e questo episodio potrebbe aver scatenato la rabbia di alcuni tifosi, espressa però nel modo più becero. Un portavoce della polizia dell'Hampshire ha dichiarato a Sky Sports UK: "Siamo a conoscenza di segnalazioni di abusi razzisti sui social diretti a un giocatore del Southampton. Stiamo collaborando con il club e le indagini in merito sono in corso". Il club ha emesso un comunicato ufficiale: "Il Southampton Football Club può confermare di aver identificato una serie di post sui social chiaramente razzisti nei confronti del nostro centrocampista di 19 anni, Alex Jankewitz, dopo la partita contro il Manchester United".