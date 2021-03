Andre Silva rinato in Bundesliga: ora ci pensa il Barcellona, ma costa 40 milioni

Il Barcellona sta già programmando la prossima stagione. Molte valutazioni dipenderanno da cosa deciderà Lionel Messi, ma il club blaugrana ha già fissato gli obiettivi: in Spagna sono convinti che sarà un mercato a basso costo, ma potrebbero arrivare tanti nomi interessanti. Da Memphis Depay e Georginio Wijnaldum, pupilli di Ronald Koeman, fino a Sergio Aguero ed Eric Garcia, sono tanti i giocatori in scadenza che potrebbero vestire la maglia del Barça nella prossima stagione. In Germania, però, parlando di un nome "nuovo": secondo Bild, i catalani avrebbero messo nel mirino André Silva, nazionale portoghese ed ex attaccante del Milan che sta vivendo una grande stagione con l'Eintracht Francoforte, dove ha già segnato 21 gol in 24 partite. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro.