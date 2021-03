Andre Silva: "Trasferirmi all'Eintracht decisione giusta, sono cresciuto. Futuro? Penso a lavorare"

André Silva è rinato in Bundesliga e sta trascinando l'Eintracht Francoforte a suon di gol e grandi prestazioni. In un'intervista al portale Transfermarkt, l'attaccante portoghese ha affermato che il trasferimento definitivo in Germania è la cosa migliore che gli sia accaduta in carriera: "Penso che si possa dire che è stata la decisione giusta. Ho dovuto cambiare di nuovo tutto: squadra, staff, lingua, ambiente, ho dovuto affrontare una situazione difficile, ostacoli complicati. Ma questo mi ha fatto crescere ancora di più. Mi sento felice e lo dimostro sul campo. Ecco perché dico che è stata la decisione giusta".

L'accostamento al Barcellona. "Ognuno ha i propri obiettivi e sogni. Io sono così: lavoro ogni giorno per raggiungere i miei obiettivi. In questo momento, mi concentro sul raggiungimento di quelli quotidiani. Sono concentrato sul presente, è l'unica cosa che ho in mente è il duro lavoro".