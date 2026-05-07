Ansu Fati e il rapporto con Messi: "Con lui al Barça mi divertivo come un bambino... in effetti lo ero"

Il rapporto con Messi, gli infortuni e la voglia di riscatto. Tanti i temi toccati nell'intervista concessa a Marca dall'ex stellina del Barcellona, oggi al Monaco, Ansu Fati. Queste le sue parole, iniziando dai consigli che appena arrivato in prima squadra gli dava Messi: "Ricordo ancora i suoi discorsi: 'rilassati, è solo calcio. Cerca di divertirti e le cose andranno bene'".

E ancora: "In pochi gironi sono passato dal Barcellona B alla prima squadra. Mi divertivo come un bambino… in effetti lo ero. Ero il più piccolo, tutti mi incoraggiavano a godermi il momento e mi rassicuravano dicendo di non preoccuparmi se avessi sbagliato. Tutti mi aiutavano, soprattutto Leo, ma anche Busquets, Pique, Rakitic".

Una crescita, quella di Ansu Fati, che sembrava perentoria ma che si è scontrata con una fragilità fisica di cui il canterano ha sempre sofferto: "Dopo un po' sono arrivati gli infortuni: nessun li vuole, ma fanno parte del gioco. Io continuo a lavorare per vivere una stagione senza guai fisici: ho visto molti esempi di giocatori che ci sono passati e arriva un momento in cui tutto finisce: io lavoro per quel momento lì".