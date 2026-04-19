Monaco, Ansu Fati può restare: il club vuole pagare la clausola, ma a una condizione

Il Monaco punta su Ansu Fati, per il presente e per il futuro. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, il club francese sarebbe intenzionato a pagare la clausola rescissoria di 11 milioni di euro per assicurarsi il classe 2002 dal Barcellona a titolo definitivo. Un'operazione che però può avvenire ad una sola condizione, ovvero che il diretto interessato accetti una riduzione dello stipendio.

Un attestato di stima importante per Ansu Fati, nonostante fin qui non abbia rispettato pienamente le attese. L'inizio con il Monaco era stato da sogno, con 5 gol nelle prime 3 partite di Ligue 1. Un impatto che lasciava presagire una stagione da grande protagonista per lo spagnolo, ma il campo poi ha detto altro. Il pubblico monegasco, per tornare a rivedere un suo gol, ha dovuto attendere il 16 gennaio (data della sconfitta interna per 1-3 contro il Lorient).

Dopo mesi condizionati anche da problemi fisici, come spesso gli è accaduto in carriera, Ansu Fati ha migliorato il suo rendimento nelle ultime settimane. In occasione della serie di 10 risultati utili consecutivi in Ligue 1 messi insieme tra fine gennaio e inizio aprile, l'ex Barcellona ha contribuito con 2 gol firmati contro Rennes e Lens. Rendimento dunque nel complesso altalenante, ma che ha comunque convinto il Monaco a puntare sul giocatore anche per il prossino anno.