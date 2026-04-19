Ligue 1, Ansu Fati non basta: al Monaco non riesce la rimonta, solo 2-2 con l'Auxerre

Rimpianti da entrambe le parti allo stadio Louis II. Sotto di due reti all'intervallo, il Monaco ha trovato le risorse per pareggiare nella ripresa: prima Ansu Fati (in prestito dal Barcellona) e poi su rigore Balogun. Ma la terza rete del sorpasso sull'Auxerre non arriva e i biancorossi falliscono l'occasione imperdibile di agganciare l'Olympique Marsiglia nella corsa alla Champions League.

Tutto contro la terzultima forza della Ligue 1, che dal canto suo si trova a 4 punti dal Nizza e dalla zona salvezza. Nel 2-2 odierno di certo ha strappato un punto d'oro contro i monegaschi.

Il programma della 30^ giornata in Ligue 1

Lens-Tolosa 3-2

Sabato 18 aprile

Lorient-Marsiglia 2-0

Angers-Le Havre 1-1

Lille-Nizza 0-0

Domenica 19 aprile

Monaco-Auxerre 2-2

Metz-Paris FC

Nantes-Brest

Strasburgo-Rennes

PSG-Lione

La classifica aggiornata di Ligue 1

1. Paris Saint-Germain 63 punti (in 27 gare)

2. Lens 62 (29)

3. Lille 54 (30)

4. Marsiglia 52 (30)

5. Lione 51 (29)

6. Rennes 50 (29)

7. Monaco 50 (30)

8. Strasburgo 43 (28)

9. Lorient 41 (30)

10.Tolosa 37 (30)

11. Brest 36 (28)

12. Paris FC 35 (29)

13. Angers 34 (30)

14. Le Havre 30 (30)

15. Nizza 29 (30)

16. Auxerre 25 (30)

17. Nantes 19 (28)

18. Metz 15 (29)