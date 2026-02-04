Monaco falcidiato dagli infortuni, si ferma anche Ansu Fati: non ci sarà contro il Nizza
Il Monaco attraversa un periodo complicato, con l’infermeria sempre più piena. L’ultimo a fermarsi è stato Ansu Fati (23 anni), costretto a lasciare il campo già a metà primo tempo nel match di Ligue 1 contro il Rennes (0-4). Il giovane spagnolo, in prestito dal Barcellona, salterà così gli ottavi di finale di Coppa di Francia contro lo Strasburgo, in programma domani sera alle 21. La sua assenza potrebbe prolungarsi, rendendolo probabilmente indisponibile anche per il derby contro il Nizza, valido per la 21ª giornata del campionato francese.
Questo infortunio si aggiunge a una serie di problemi fisici che stanno complicando il mese di gennaio per il club del Principato (fuori, tra gli altri, anche Minamino e Pogba), costringendo l’allenatore a dover rivedere scelte e rotazioni in un periodo cruciale della stagione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.