Argentina, Romero: "Ho lottato per esserci, non mi sarei perso la finale per niente al mondo"

A inizio giugno si era fermato per un sovraccarico muscolare, ma Cristian Romero ha recuperato ed è stato protagonista nel successo dell'Argentina in Copa America, culminato con la vittoria in finale col Brasile: "Quando siamo andati in finale - le sue parole a fine partita - mi sono detto che non me la sarei persa per niente al mondo. Ho parlato con i medici e per fortuna sono riuscito ad esserci, ho potuto giocare e dare il mio contributo alla squadra. Fin dal primo giorno in cui sono arrivato in Nazionale i più grandi mi hanno fatto sentire a mio agio. Ringrazio Messi, Aguero, Di Maria e tutti i veterani che ci hanno accolto così bene. Io non mi sono quasi mai infortunato, ho lottato per essere qui".